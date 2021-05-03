Ресторатор розповів про все

Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувався до Великодня

Ектор Хіменес-Браво колумбійського походження, проте він багато років живе в Україні й шанує її традиції, пише Politeka.net. Артист вирішив спекти паски, на честь свята і записав з цього приводу кілька відео (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ресторатор постав на кухні, і розірвав паску, хвалячись її м'якістю і легкістю.

А пізніше суддя "Майстер Шеф" дозволив зазирнути в свою духовку, в якій стояли інші паски.

У своєму пості Хіменес-Браво розповів про місце, де провів свято, і показав свою улюблену собачку.

"Друзі! Розповідайте, як ви відсвяткували Великдень?

У мене був довгоочікуваний вихідний. І я провів його вдома. А у Вас є особливі традиції святкування? 🐣", - написала зірка.

За шість годин публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів.

"Паска Класна! Молодчина!!!👏 ", "Ектор ви розумничка браво👏 🙌 🔥 👍❤️", " дуже красиві паски ❤️..Ви молодечик 🌹...Гарних вихідних всім❤️", " яка апетитна смакота!!!", "Робила за своїм, але за вашим рецептом!!! Супер❤️ дякую", "золоті руки у вас Ектор😍 🙏 👍"," паски вийшли відмінні 😍відзначали з Сім'єю на природі))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво в одному з інтерв'ю розповів, що любить в жінках ніжність, дбайливість, гарне почуття гумору, розум і амбіції.

Зазначимо, Ектор не так давно розлучився з дівчиною, Анною.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.

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