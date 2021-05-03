Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, яка називає себе DJ NANA, показала яскраве пляжне фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок в сонячний Єгипет, звідки показала фоловерам яскраве фото в купальнику.

Як видно, на новому фото, яке Настя, очевидно зробила сама, вона відображена, сидячи в пляжному бунгало, а за її спиною визирає предмет який нагадав фанатам вогнегасник. Перед камерою красуня з'явилася в стильному леопардовому купальнику, який підкреслив витончене декольте і струнку фігурку, на її тілі багато прикрас. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона задумливо дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Кумейко залишила лише кілька емодзі і хештегів, зате користувачі почали активно обговорювати її новий пляжний образ. "Чому саме якір кулон?", "Кішечка", "Красуня", "Це вогнегасник?", "Терміново треба використовувати вогнегасник, який ззаду, щоб встояти перед такою гарячою красунею!", "Дуже красива", "Який гарний загар", "Ти просто красуня", - пишуть захоплені користувачі в коментарях під фотографією Анастасії.

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