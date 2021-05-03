Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі в одній з останніх своїх зйомок показала, як постаріла

Вже давно відомо, що Беллуччі вирішила не відповідати голлівудським стандартам і всіляко підтримує свою італійську індивідуальність. Заради збереження натуральних рис обличчя, Моніка відмовилася від пластики, підтяжки та інших процедур, що впливають на її шкіру.

На одному з останніх фото, представлених в соціальній мережі Instagram, артистка наочно продемонструвала: вона не боїться старіти і приховувати їй нічого.

Шикарні густе волосся дані Моніці від природи, але через особливості професій моделі, вона дуже дбайливо ставиться до них і намагається не обтяжувати зачісками. Не раз журналісти запитували у актриси і моделі, чи буде вона робити уколи краси, адже її зморшки все більш помітні, а провисання шкіри вже не приховати.

У цих питаннях Белуччі не категорична, але завжди помічає, що поки що до хірурга не поспішає і вважає за краще слідувати лише двом головним правилам догляду - очищенню і зволоженню.

Як можна помітити, під час роботи з фотографом Моніка також відчуває себе впевнено і розкуто, тому в будь-якому ракурсі з млосним поглядом їй вдається приковувати всю увагу до однієї лише собі. На більш ранніх фото видно, що Беллуччі виглядала інакше. Наприклад, в чорному купальнику зі спущеними з плечей бретельками модель повернулася до камери так, щоб опинитися в центрі уваги.

Завдяки правильному ракурсу, нічого зайвого в об'єктиві не видно, тільки саму Беллуччі:

«Світ фентезі 💖; Прекрасний вид🔥 небезпечна краса; дуже красиво❤️; Белісіма 😍; Милий людина, прекрасна дама; Фантастика👏; Bellísima🔥; Природна краса велика рідкість; Приголомшлива краса 😍 Щасливих вихідних, дорога ❤️; Amorcito 😍😍; Відмінне фото», - пишуть фанати.

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