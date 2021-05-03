Герой шоу "Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако як і раніше коливається між залишилися красунями-учасницями

До фіналу чергового сезону шоу" Холостяк " залишилося не так багато, тому дівчата-фіналістки намагаються якомога більше привернути увагу до себе, щоб розташувати аудиторію і запам'ятатися телеглядачам. Цього разу Джессіка вирішила поділитися особистим роликом зі зйомок з Мішею.

За словами Джесіки, вона намагається показувати себе сильною і незалежною. Батьки вчили її, що завжди треба покладатися тільки на себе. Тому їй, як учасниці, було дуже важко довіритися комусь.

"Всередині мене все ще живе маленька і беззахисна дівчинка. Яка хоче, щоб про неї дбали, любили і підтримували💔 але це «слабке» сторону я хочу показувати тільки тому, кому довіряю на всі 100.

Можливо, тому комусь здається, що я занадто сильна, ініціативна або напориста. Але насправді, я просто очікувала зворотний зв'язок від Міші. 🔗

Кожна людина хоче бачити у себе сильну дівчину, яка поруч з ним буде ніжною і жіночною. Саме такою я була на побаченні з Мішею. Ми разом малювали, готували і просто насолоджувалися моментом. У мене ніколи не було побачень в такому форматі. Ідея зробити малюнок на стіні фантастичного Дахабу, була дуже приємним жестом для мене. Згадуючи цих чудових кошенят, Я розумію, що ми залишили слід в цьому місті на довгі роки. 🎨», - написала дівчина.

Шанувальники поділилися своєю думкою:

"Обожнюю тебе😍, я Тебе тримаю кулачки, удачки❤️; ти молодець! Пишаюся тобою 😍; Джессіка ви прекрасна❤️і кожен раз відкриваєтеся по новому ... як би не закінчилося це шоу, я хочу безмірного щастя і море любові🥰 🥰; ви красива пара, ти дуже жіночна, ніжна і щира; дуже красива дівчина! Люблю таких красунь!; Для мене Джессіка переможниця, для мене вона перемогла вже, Так; яка ви молодець; сподіваюся це не про вашому розставанні, ви така красива пара 🔥».

Нагадаємо, останній вийшов ефір сполохав шанувальників рішенням Холостяка Заливако. Незважаючи на те, що минулого тижня чоловік вирішив дати шанс Юлії «Зайці», яка повинна була покинути проект, Михайло знову передумав. Цього разу він остаточно вирішив розлучитися з Юлією, чим шокував шанувальників шоу. Після цього багато хто почав пророкувати Джесіці перемогу після відходу Юлії.

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