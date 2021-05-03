Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", Ілона Гвоздьова, влаштувала Танці з відомим шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Браво

Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге восени 2020 року, але швидко прийшла у форму, повідомляти Politeka.net. Зірка продемонструвала струнку фігуру в новому відео (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Красуня у в'язаному топіку і картатій спідничці прийшла в гості на студію до судді шоу "МастерШеф" Ектору Хіменесу-Браво. Обидва красиво станцювали під музику. Зірки посували стегнами, а далі ресторатор закрутив Ілону і придбав.

"Не знаю як @hectorjimenezbravo оцінить мої кулінарні здібності на @masterchefstb, але танцювати йому зі мною точно до душі 😜 🙌 зовсім скоро дивіться новий сезон Майстер Шеф «Celebrity", обіцяю вам буде🔥 😂", - написала Ілона.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 8000 переглядів і трохи коментарів.

"Ухтышка", "Бомба 👏", "Кому-то буде смачно!?", "🔥 🔥 🔥",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова вже багато років одружена з Іваном Хомячуком. У пари двоє дітей-дочка Рія і син Домінік.

Зірка розповіла, що після двох пологів можна виглядати так само, як вона тільки не треба лінуватися.

"Занадто часто чую думки, що поєднувати спорт і діток - це складно, незручно, не вистачає сил, немає коштів на спортзал і так далі... Багато тексту, докорів, образ, скарг - Мало діла☝️️️", - написала Гвоздьова.

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