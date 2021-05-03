Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала шанувальникам нову фотосесію
Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх спортивних перемог часто радує шанувальників пікантними знімками у своєму мікроблозі Instagram. Спортсменка з розкішним підтягнутим тілом і спокусливими формами часто демонструє спекотні кадри, викладаючи їх у своєму мікроблозі. А цього разу вона здорово здивувала фанатів, виклавши в мережу результати чергової весняної фотосесії, на якій позувала топлес
На нових знімках Марина відображена в цікавій локації на рожевому тлі. Перед камерою вона з'явилася в одних тільки темних джинсах, тоді як торс прикрила красивим букетом нарцисів, заправлених в штани. Цей дивовижний наряд тільки підкреслив спокусливі форми і ідеальну спортивну фігуру красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в камеру.
У підписі до фотографій Бех-Романчук написала: "Ці кілька днів вдома наповнили мою душу справжньою весною". Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки спортсменки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Дівчина-весна", "Незаконно бути такою красивою!", "Від такої краси тільки надихатися", "Як завжди, чарівна", "Дуже красиві руки, красиві чуттєві пальчики! Ви створюєте весняний настрій", "Ти прекрасна", - пишуть захоплені користувачі.
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