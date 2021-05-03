Ведуча Маша Єфросиніна розкрила свої секрети, як вона зменшила кількість вживання кави

Зірка розповіла, як зменшила кількість вживання кави в день, передає Politeka.net. Свій секрет зірка видала в Instagram, підкріпивши красивими знімками.

На кадрах пекуча брюнетка позувала в нічній сорочці, завдяки якій оголилася спинка, а також в піжамі, що складається з топіка і шортиків. Фото вийшли дуже ніжними й привабливими.

Зірка поділилася, що любить каву, але тепер протягом дня цей напій їй замінює цикорій. При цьому телеведуча тепер п'є каву лише вранці.

"Марійку легше прибити, ніж позбавити кави... Мої ранкові 90/60 чекають кави з вечора.. Так ось, цикорій. Довго я демонструвала йому свою неприязнь, поки в один день не зрозуміла, що дружба з ним набагато вигідніше ворожнечі. Ні, каву вранці я не скасувала - це для мене ритуал, більший, ніж просто підбадьорливий ефект... Але ось протягом дня і ввечері, цикорій цілком може бути вдалим рішенням", - поділилася красуня.

За словами зірки, пізно ввечері після зйомок вона може випити цикорій, чашка якого приглушує апетит. Єфросиніна заявляє, що цикорій допомагає їй розслабитися перед сном, а ще напій благотворно впливає на травлення, знижуючи цукор і шкідливий холестерин.

"Якою б кавоманкою я не була, віддаю перевагу все-таки обмежуватися ранковими двома чашками 😉", - поділилася в кінці телеведуча.

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