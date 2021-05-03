Знаменита співачка Тіна Кароль здивувала кардинальною зміною образу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка має великий фан-клуб, нещодавно представила шанувальникам новий альбом. У соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій зірці, опублікували коротке відео, на якому можна побачити виступ співачки, де вона виконує свою нову пісню "Любовники".

У ролику Тіна відображена на сцені в оточенні шоу-балету і яскравих софітів. Вона стоїть по центру майданчика і самозабутньо виконує новий хіт, поки навколо все рухається і пливе. На сцену артистка вийшла в абсолютно новому образі - на ній довге облягаюче плаття з цікавими вирізами, яке виблискує сріблом і підкреслює пружні форми. Свій образ зірка доповнила незвичайною перукою зі стразами, які так і виблискують у світлі софітів, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до відео йдеться: "У цьому нещадному світі виживуть тільки коханці". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео з Кароль, засинаючи зірку і її новий альбом компліментами в коментарях. "Повторюся! Обожнюю цю пісню. І образ", "Тіна найкраща. Альбом неймовірно крутий", "Ви дуже красива", "Таке собі", "Сперла ідею у Кайлі Міноуг", "Краса", "Мені не подобається", "Богиня", "Тіна, спасибі за такий неймовірний перформанс. Зараз дуже не вистачає живих виступів", - пишу користувачі в коментарях до публікації.

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