Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала кумедне відео з фіналу і поділилася подробицями закулісся

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу телезірка показала кумедне коротке відео з фіналу, а в підписі до нього поділилася закулісними подробицями, невідомими глядачеві.

Так, за словами Марії, гумор в залі і на екрані – це абсолютно різні речі, адже сидячи в кріслі біля сцени все відчувається інакше і потужніше. Також вона розповіла, що сценарії пише Не тренер, а команда, і основне завдання наставника швидко влитися в колектив і зіграти вже готовий матеріал. "Репетиції номера нескінченні. Ти на кілька діб занурюєшся в прогін одного і того ж матеріалу. І перед виступом все настільки завчено, що тобі здається, що все не смішно", - зізналася Єфросиніна.

"Фінал був з першої хвилини і до останньої побудований на завданнях на імпровізацію! Мені здається, це найважчий жанр в гуморі. Командам же довелося три години запису придумувати смішні імпровізації, а в залі порожнеча – це була для них просто жесть! Після цього вечора вони для мене Всі герої!",- розповіла Маша. Вона також додала, що її вразила імпровізація ведучий – Потапа і Євгена Кошового на сцені. Але всі їхні жарти і розмови в ефір не йдуть.

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