Екс-фаворитка бізнесмена Михайла Заливако в шоу "Холостяк-11" Юлія "Зайка" Бельченко відповіла на запитання, що найбільше цікавлять

SMM-спеціалістка Юлія Бельченко була фавориткою "холостяка" , але після дев'ятого випуску Заливако обділив її трояндою, передає Politeka.net.

Після своєї участі в проєкті "Зайка" отримала небувалу популярність в мережі. Зараз на Instagram дівчини підписані 113 тисяч фолловерів.

У недавніх сторіс красуня відповіла на найбільш цікаві питання. Так, вона розповіла, що за контрактом їй було заборонено записувати подібні розмовні відео.

За словами дівчини, вона не дивиться повні випуски проєкту, щоб не травмувати себе через монтаж авторів.

Дівчина зізналася, що з кожним днем їй було все важче брати участь в шоу, бо вона відчувала фізичну і емоційну втому.

Крім того, зірка Instagram зізналася в проблемах зі здоров'ям. Так, фанати помітили, що екс-фаворитка "холостяка" мружиться, коли дивиться в далечінь.

"У мене ще перед проєктом почала прогресувати атрофія диска зорового нерва. Я досі не можу з'ясувати, в чому причина, але у мене туман "на оці"", - поділилася красуня.

Нагадаємо, "холостяк" вважав, що у Юлії "Зайки" немає до нього почуттів насправді. На думку Заливако, Бельченко так і не показала йому своє справжнє обличчя.

Однак Михайло зізнався, що йому боляче відпускати Юлю додому, оскільки у нього до неї дійсно є сильні почуття.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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