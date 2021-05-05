Популярний український репер і телеведучий Потап (Олексій Потапенко) здивував зовнішністю
Потап з дитинства писав вірші й в 13 років навіть спробував записати перші композиції, але батьки вважали це захоплення несерйозним, передає Politeka.net. Олексій був студентом київських вузів фізичного виховання та економічних наук. Після закінчення університетів Потап все ж вибрав сцену.
Саме той час, до зустрічі з Настею Каменських, вирішили згадати в одній з фан-груп.
На знімках співака можна побачити зовсім молодим і з волоссям. Видно, що артист не зрадив своєму стилю, він і досі любить великі футболки і шапочки. На кадрах Олексій з мікрофоном на сцені, або зайнятий іншою роботою. Фото вийшли живими й дуже яскравими.
Користувачі мережі поставили понад 1000 лайків і написали трохи коментарів.
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"👍 🏻 😃Молодець"," красунчик"," у нього було волосся","🤮 🤮 🤮", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, репер Потап багато років був одружений на своєму комерційному директорі продюсерського центру "MOZGI Entertainment", Ірині Горовій. У 2008 році у пари народився син.
У 2014 році пара офіційно розлучилася. А у 2019-му Потап і співачка Настя Каменських одружилися. Відомо, що закохані кілька років приховували свої стосунки.
Потап і Настя з 2006 року працювали в дуеті. Їх спільна творчість мала великий успіх, завдяки пісням, які звучали від усюди.
Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".