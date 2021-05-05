Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова заговорила про спілкування з близькими

Після того як мама Наташі – Ірина Горова розлучилася з Потапом, спілкуватися зірки не перестали. Більш того, вони знаходяться в дружніх і теплих відносинах, причому також працюють разом. У Наташі є рідний брат - син Потапа, який живе разом з нею та Іриною.

Молода дівчина вважається активним користувачем Instagram. У своєму профілі вона часто розповідає про важливе, піднімає цікаві теми і не любить питання шанувальників на занадто особисті теми. Проте, Наташа гранично чесна у вираженні своїх емоцій.

"Ніби життя проходить повз мене. З радістю дивлюся сторіс людей, у яких великі компанії, якими вони виїжджають в гори, на пікніки або просто збираються у когось в гостях

Я завжди супер обмежувала своє коло спілкування. Часом по своїй волі, іноді проти 😄 і я рада , що в моєму житті є люди, з якими я можу поділитися практично всім. Нещодавно з дідусем обговорювала це і підрахувала, що у мене близько 10 близьких людей, але найважливіших - двоє.

І начебто все добре, є з ким спілкуватися і гуляти, але часом так не вистачає гучних посиденьок і простих розмов ні про що

Приготування їжі, плівкові знімки, особливі пісні та спільні історії

Іноді ти спілкуєшся з людиною і наповнюєшся, а часом в твоєму житті з'являються люди, які висмоктують з тебе енергію і йдуть, залишаючи ні з чим

Сьогодні зловила себе на сумному вайбе, першою думкою було записати це в блокнот. Так і зробила. Тепер ділюся, щоб якщо і на вас накотить хвиля смутку - ви знали, що не самотні в цьому світі», - розповіла Наташа, супроводивши пост двома різними фото.

Користувачі не залишилися байдужі:

"Така ж фігня.. 😑 ; Як ніби з мене прочитала😢, останнім часом дуже часто відвідують такі думки💔; красуня🔥; спасибі, пост прям вчасно...; Дуже відгукується, тому що аналогічна ситуація❤️; як це актуально💔; як знайоме те, блін😢 блін, буквально пару днів тому з'явилася така думка і вантажить мене до сьогодні😬»

В цілому, Наташа часто ділиться з шанувальниками яскравими моментами свого життя. До цього вона потрясла новим відвертим визнанням для хейтерів.

На кадрах в сторіс юна блогерка написала свої думки про те, що хейтерів сприймає з посмішкою.

"Хлопців, дивлюся на ваш хейт з посмішкою (це не приклад негативу, просто звертаюся до всіх хейтерам). Ви такі слабкі духом, щоб сказати мені це в обличчя-все, на що ви здатні - писати нісенітницю з фейкових акаунтів. Невже чуже життя важлива для вас більше своєї? Я рада, що мій характер не дозволяє мені сприймати ваш негатив близько до серця. Навіть у часи, коли ви дзвонили мені і бажали смерті в трубку - навіть тоді я просто посміхалася", - написала вона.

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