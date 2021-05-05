Один з найяскравіших учасників шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, не міг натішитися

Олексій Тригубенко був одним з головних претендентів на серце героїні шоу "Холостячка", актриси Ксенії Мішиної, проте та в підсумку вибрала коміка Олександра Еллерта, пише Politeka.net.

Після закінчення проєкту Олексій продовжив і далі займатися бізнесом, а також розвивати свій блог в Instagram. Зараз на колишнього учасника шоу підписані 177 тисяч користувачів мережі.

У нових сторіс Тригубенко показав чорну "крихітку" - "Мазду".

"Друзі, зацініть, на який крихітці я сьогодні буду кататися!",- сказав бізнесмен, показуючи авто.

Виявляється, цю машину продає співробітник Тригубенко, і поки йде продаж, дозволив йому поїздити на ній.

"Який кайф!", - не міг натішитися екс-учасник "Холостячки".

Пізніше Олексій поділився кадрами своєї поїздки, згадавши про побачення.

"На такій машині можна і на побачення поїхати", - написав Тригубенко.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Олексій прокоментував вибір Ксенії Мішиної у бік Еллерта. За словами бізнесмена, йому було боляче почути відмову, адже у нього були почуття. Однак бізнесмен побажав щастя парі.

"Далі я буду працювати і не планую ніяких зустрічей, побачень, відносин. Мабуть, це не моє, тому що якось не щастить. Напевно, комусь щастить у коханні, а комусь - в якомусь іншому місці", - прокоментував Олексій Тригубенко.

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