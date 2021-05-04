Українська телеведуча Ольга Фреймут разом з родиною вирушила на відпочинок у теплі краї

Зірка - мати трьох дітей, передає Politeka.net. Відомо, що телеведуча кілька років одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, від якого Ольга народила двох дітей - Валерія (2016 року народження) і Євдокію (2017-го).

Також у Фреймут є старша дочка від попередніх відносин з британцем - Злата (2006 року народження).

Зараз сім'я перебуває на відпочинку в Туреччині. Щаслива мама поділилася кадрами відпочинку. Так, можна помітити Злату в каное разом з братиком.

А телеведуча позувала в пляжному платтячку з глибоким декольте, з якого визирали бретельки купальника. В руках зірка тримала келих з коктейлем. Красуня підставила під сонце стрункі ніжки.

Також Ольга підкорює виглядом у сукні.

У купальнику і не тільки знялася красуня Злата. Дівчина позувала на одному з кадрів спиною до камери. Дочка Фреймут продемонструвала струнку талію і красиві стегна, вразивши видатними формами.

"Вірите мені чи ні, але я не використовувала фотошоп для цього фото, тільки - фільтри Instagram", - написала Злата.

Також Злата похвалилася фігурою в обтягуючій міні-спідниці, яка прекрасно підкреслила форму стегон. Дівчина пильно дивилася в камеру.

"Прекрасна Злата Мітчелл!",- написав один з коментаторів.

Зазначимо, на Злату Мітчелл в Instagram зараз підписані 60,3 тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".