Популярна співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт з Тіною Кароль
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова побувала на інтерв'ю в YouTube-програмі Потапа і позитиву "2popodcast". Випуск подкасту з Поляковою видався досить відвертим і навіть провокативним, серед іншого зірки обговорили тему гучного конфлікту співачки з колегою Тіною Кароль.
"Тіна завжди була генієм піару. Ви ж знаєте. Вона завжди вміє з будь-якої своєї життєвої ситуації... вони були природно готові до цього, тому так і сталося. Слухайте, ця ситуація не варто виїденого яйця. Я сказала, Це не вирізали. Я тут же, відразу зрозуміла, що це виглядало "не дуже". Я тут же вибачилася і забула. Ну а потім почалося ось це ось все, і пройшло, і пройшло", - заявила Полякова.
Треба сказати, що такі слова суперблондинки, а також її заяви про можливу ботоферме у Тіни Кароль, викликали бурхливу реакцію серед глядачів цього інтерв'ю. Користувачі тут же почали активно обговорювати інтерв'ю Полякової в контексті її конфлікту з Кароль.
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"Одного разу ця компашка не вставить в будь-яку свою розмову Кароль, і у них відвалиться ж*па", "уявити не можу, як вони будуть відмиватися від всієї цієї історії з Ти. Дивовижні у них умовиводи" ," ви серйозно думаєте, що Тіна і її команда через вас вирішили поміняти повністю артиста, стиль, пісні? Ну у вас дуже велика зарозумілість тоді", "Які ж ви жалюгідні, фу", "бридко, низько. Заздрість вона така, про бумеранг не забуваємо", - пишуть в коментарях.
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