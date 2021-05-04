Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала, що з її мамою сталося нещастя

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох чоловіків, який знайшов свою любов на проекті "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Парочка одружилася, і тепер очікує появи сина, вагітна дівчина весь час постить в соцмережі яскраві кадри з життя.

Нещодавно Даша поділилася кадрами, як вони з чоловіком рятують маму після падіння і перев'язують їй рану. Мама на фото лежить, прикривши рот рукою, а Микита тим часом зупиняє кров.

"Під час прогулянки моя мама спіткнулася об яму, яка була на дорозі і дуже сильно впала. По-хорошому рану треба було зашити, але мама відмовилася куди-небудь їхати", - написала Квіткова в сторіс, на якому Микита завдає мамі на руку пов'язку, щоб зупинити кров.

Також Даша Квіткова зазначила, що пишатися своїм чоловіком, так як він зазвичай кров не переносить, а тут і оком не моргнув, весь час з мамою...

Через деякий час дівчина показала вже маму з посмішкою на обличчі і в домашньому халаті, щоб заспокоїти передплатників, вже все відмінно.

Як стало відомо з сторіз дівчини, вони всій семьец вирішили сходити погуляти в Ботанічний сад.

Як відомо, зараз її батькам по 52 ода і вони тільки нещодавно почали їздити за кордон на відпочинок. "І заслуговують на це повне право", - заявила блогерка. Даша також зазначила, що її батьки зараз збирають на свою пенсію, так що не допомагали їм з Микитою в покупці квартири або машини.

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