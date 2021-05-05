Український співак Сергій Лазановський, який переміг на "Голосі країни", зустрів у себе вдома Надю і Дантеса привітним прийомом

Зовсім недавно завершився ювілейний сезон пісенного шоу» Голос", в якому переміг Сергій Лазановський, що складався в команді Наді Дорофєєвої. За час роботи на проекті молодий чоловік досить сильно зблизився зі своїм тренером і вирішив познайомити співачку зі своєю сім'єю.

Так, на своїй сторінці в Instagram молодий артист поділився сімейним фото, на якому також була присутня Надя і Володимир Дантес. Вони вирушили додому до молодої людини на свята і заодно встигли влаштувати фан-зустріч.

"Довгоочікуване знайомство сім'ї Лазановських з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом. Попільники сьогодні гуділи🙈 😂 💪 🏻", - жартівливо написав артист, показуючи будинок, в якому живе з близькими.

Шанувальники тут же обговорили побачене, коментуючи і перемогу артиста, і його зустріч з Надею, і навіть будинок, в якому він живе.

"Справжня українська родина ❤️ Івано-Франківська область рулить ❤️; тому дискотека була)); Христос Воскрес! Які класні, вишиванки 🔥; У Наді шкарпетки залікові😂; Найкраща сім'я і кращий рідної, кращі Надя з Вовою; Як же вам пощастило😍 а вишиванки це просто 🔥;Ви всі такі щирі і добрі, як одна велика сім'я😍; Ох, уявляю, як це було 🙌❤️; Атмосферно💓💓».

Донедавна хлопець був актором Івано-Франківського Національного драматичного театру. Паралельно займався проектом"BigLazer". Разом зі своєю колегою Діаною бігун вів у соцмережі гумористичне шоу "Туполірика", в якому перекладав українською мовою різні хіти. Ще один напрямок дуету-кавер-версії. А ось їх власні кліпи особливої популярності не набрали.

В даний час Лазановський, вигравши двокімнатну квартиру в Києві, прийняв рішення повернутися додому і підготувати концерт в рідних Попельниках спільно з Дорофєєвою. Потім хлопець відправиться в тур містами Західної України.

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