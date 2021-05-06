Популярна співачка Оля Полякова розповіла про те, якою вона може бути, коли щось йде не за планом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова нещодавно побувала на інтерв'ю в YouTube-програмі Потапа і позитиву "2popodcast". Розмова вийшла бурхливою і відвертою, в ході бесіди співачка висловилася про те, якою вона може бути. Так, за словами Олі, коли її оточують професіонали і вся робота йде добре, то вона добра і ласкава, але, коли щось не так, вона перетворюється на тварюка.

"Є люди - с*ки по життю, коли їм просто потрібно просто випити з когось кров. Я ніколи просто так кров не п'ю", - заявила зірка. Вона згадала випадок, коли під час концерту забігла переодягнутися, а їй сказали, що немає потрібного костюма. Тоді під роздачу потрапили всі. "Коли навколо мене професіоналізм, я Мишка, пташка, зайка, кізка, але, коли навколо п**дець, вибачте за вираз, я с*ка, коза і тварюка", – зазначила Полякова. "Але ніхто не пішов, і не тому, що я плачу величезні гроші, вони мене люблять", - додала вона.

Зірка також зізналася про свої постільні справи. За її словами, якщо на роботі вона жорстка начальниця і деспот, то в спальні не проти підкоряться чоловікові. "Якщо жінка - бос, вона любить, щоб в ліжку її потягали за патли", – розповіла артистка.

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