Відома співачка Анастасія Приходько розкрила, як познайомилася зі своїм чоловіком

Артистка двічі виходила заміж, а зараз вона багатодітна мати, передає Politeka.net. Першу дочку, Нанну, зірка народила у 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Пара розійшлася, і у 2013 році співачка знову вийшла заміж за бізнесмена, Олександра.

У подружжя в 2015 і 2021 роках народилися сини.

Примітно, що Приходько рідко показує свого другого чоловіка. За словами зірки, її коханий не любить публічне життя.

Однак рідкісні фото Насті з чоловіком можна зустріти в мережі. Так, наприклад, ось кадри з вінчання подружжя, зроблені у 2019 році:

Зазначимо, у своїх сторіс кілька годин тому зірка розповіла, як познайомилася з чоловіком.

"Я зі своїм чоловіком познайомилася в школі. Він був старший за мене на два класи. Я його знаю з самого дитинства, з семи років і він моя перша любов, єдина й остання", - зізналася Настя.

Також в сторіс зірка розповіла, як вибирала імена дітям. Крім зазначеної Нанни, артистка назвала синів Гордієм й Лукою.

"Просто я люблю рідкісні імена. Лука - це взагалі моє найулюбленіше, хоча ми думали назвати його або Еллаї, або Оскар. Але ми зупинилися на імені Лука, тому що рідкісне ім'я", - поділилася співачка.

Зазначимо, Настя Приходько народилася 21 квітня 1987 року в Києві. Артистка брала участь у шоу Першого каналу» Фабрика зірок-7", в якому посіла перше місце.

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