Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако як і раніше коливається між залишилися красунями-учасницями

До фіналу чергового сезону шоу" Холостяк " залишилося не так багато, тому дівчата-фіналістки намагаються якомога більше привернути увагу до себе, щоб розташувати аудиторію і запам'ятатися телеглядачам. Цього разу телеканал СТБ показав анонс знайомства холостяка з родиною Анни Богдан.

Михайло прийшов додому до ані і побачив на стіні фото з її весілля, також в анонсі заінтригували приходом колишнього чоловіка Анни.

"Невже зустріч з рідними ані обернеться скандалом?",- каже голос за кадром.

Шанувальники поділилися своєю думкою:

"Богдан взагалі виразка, невже Міші не видно, всіх за лохушок тримає, мені аж смішно. Будуйте з собі королівну і недотрогу, а сама....⭐⭐⭐. Ну мабуть, може очерідний папік проплативши виграш у шоу, щоб Богдан стала відомою, а то ніхто її і не бачив таку 'гарну, ''скромну' і 'наївну'😁 😂 🙃".

"А уродіна яка фууу. Характер поганий, не гарна. Міша знайшов собі мабуть на помойці брати б.у)".

"Пора закрити Це шоу, яке перестало бути романтичним! Залишилися одні змії, які влаштували булінг Юлі. Сценаристи злили Юлю з цим відео зверненням".

"Минулого ж разу, анонс став пророчим і тоді Юля Зайка вирушила додому. Так що залишається тільки дочекатися п'ятниці і все стане зрозуміло".

Нагадаємо, останній вийшов ефір сполохав шанувальників рішенням Холостяка Заливако. Незважаючи на те, що минулого тижня чоловік вирішив дати шанс Юлії "Зайці", яка повинна була покинути проект, Михайло знову передумав. Цього разу він остаточно вирішив розлучитися з Юлією, чим шокував шанувальників шоу. Після цього багато хто почав пророкувати Джесіці перемогу після відходу Юлії.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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