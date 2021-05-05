Співачка і актриса Дженніфер Лопес виступила на концерті в неймовірних нарядах, показуючи всю себе

Багато зірок вже більше року через карантин по всьому світу не дають концерти і записують кліпи, сподіваючись на повернення до великої сцени. При цьому всі вони хочуть якомога швидше повернути колишню популярність. З цього приводу відбувся спеціальний концерт Vax Live на стадіоні So-Fi в Лос-Анджелесі.

Як запевняють самі артисти, це було по-справжньому знаковою подією, адже перед концертом всі зірки пройшли перевірку, прийняли вакцину від вірусу і тільки після цього з'явилися на сцені. Дженніфер Лопес, Селена Гомес, принц Гаррі, Бен Аффлек та інші зірки стали учасниками шоу.

Хедлайнером вечора стала, звичайно ж, епатажна співачка і актриса – 51-річна Дженніфер Лопес. Артистка, як завжди, підкорила публіку запальними номерами, встигнувши змінити кілька нарядів. Як видно на фото, короткий костюм зовсім не приховував її форми та спеціальну різнобарвну білизну, яку зірка продемонструвала.

Танцювавши на концерті, вона в черговий раз показала, на що здатна.

Як би там не було, довго сумувати Дженніфер не довелося після розставання з коханим. Схоже, вона добре проводить час. Співачка швидко прийшла в себе і вже повернулася в стрій. Зараз вона готується до фестивалю. Про це Лопес повідомила у своєму новому пості в Instagram, поділившись фотографіями з примірки костюмів для майбутнього концерту,

Користувачі оцінили її старання:

"Бездоганна"; " це сяйво JLO 😍"; " Ось як виглядає шик 🔥❤️"; " Вау, моя королева! Ти виглядаєш приголомшливо! Мрію танцювати з тобою❤️"; " як вино🙌❤️"; "відвисання щелепи 🔥"; "ти божевільна🌺 😍".

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