Відома модель Тіна Кунаки, яка стала новою дружиною екс-чоловіка Моніки Беллуччі Венсана Касселя, показала себе, заговоривши про почуття

Як пише Politeka.net, молода красуня не так давно стала дружиною французького актора, але вже встигла народити йому дитину. Але красуня досить швидко повернула свої ідеальні форми і часто бере участь у фотозйомках.

На кадрах Кунакі здалася в шортах і майці, а образ доповнила стильними туфлями. Красуня сиділа на підлозі, виставивши вперед розкішні ніжки.

"Змішані почуття ...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ніяких змішаних відчуттів", "Один з моїх улюблених твоїх поглядів", "любов мого життя", "Чорна красуня", "виглядає чудово", " Думаю, я мертвий, раз бачу тебе: це пекло чи рай?". "Безумовно одна з найбільш приголомшливих красивих жінок, яких я коли-небудь бачив".

Ми писали, що відома модель Тіна Кунакі показала себе на прогулянці по пляжу.

"Я сумую за своєю роботою", - написала дівчина під публікацією.

У пост Тіна додала кілька фото, де гуляла по берегу океану. Кунакі була в легкому пляжному платті з великим декольте, в якому можна помітити білизну.

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