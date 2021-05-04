Відомий співак Сергій Лазарєв показав яскраве фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, довгий час Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, артисти ці слух не підтверджують і не коментують, називаючи свої відносини дружбою. Однак, в соцмережах артиста вже давно охрестили "коханцем" Лорак, а він час від часу підігріває ці чутки, викладаючи спільні фото зі співачкою. Однак, цього разу Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram яскравий кадр в незвичайному образі.

Як видно, на новому знімку Сергій зображений на залитій сонцем вулиці, він стоїть біля рожевого автомобіля, декорованого квітами. Перед камерою артист з'явився в цікавому рожевому костюмчику - штанях і толстовці, а свій образ він доповнив стильними сонцезахисними окулярами. При цьому він склав руки на грудях, граючи підкачаними м'язами і мило посміхається.

У підписі до фотографії Лазарєв написав: "Гарного всім дня. Позитиву, яскравих фарб і посмішок". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію артиста, засинаючи його компліментами в коментарях. "Який ви милий", "Таке весняне фото. Посміхатися хочеться, дивлячись на Вас!", "Вау, Сергій. І Вам сонячного позитивного дня! Спасибі Вам за це світло, що ви даруєте нам", "Шалено красивий", "Красивий", "Рожевий", "Спасибі, і Вам класного дня", "Клас, і Вам позитивного дня", "Який яскравий", "Спасибі, і Вам гарного дня", "Вам дуже пасує цей колір", - пишуть в коментарях до фото.

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