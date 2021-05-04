Відома співачка Анастасія Приходько торкнулася теми насильства в сім'ї і дала пораду жінкам

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько поділилася одкровеннями на сторінці в Instagram.

Співачка зізналася, що може пробачити чоловікові зраду і навіть якщо він підніме на неї руку, але тільки один раз.

"Кожен має право на помилку! На те, щоб зірватися або зробити дурість! Впевнена, зараз в мене полетять камені, але, я дійсно так думаю, хоча багато хто зі мною не погодиться", - заявила вона.

А ось чого Придько не пробачить ніколи - це насильство над дітьми.

"Немає на світі чоловіка, який заслуговує вибачення після насильства над дитиною! Ні! І ніколи не прощайте... Беріть дитину і йдіть! Я теж йшла з Наною в ніч і в нікуди. Без підтримки. Чомусь в наш час і в наших країнах часто прийнято вважати, що жінка сама винна в тому, що відбувається і це повністю її відповідальність. Але, повірте, ви впораєтеся з цим! Найголовніше, що може бути-це ваші діти", - звернулася співачка.

Приходько додала, що допомоги в таких складних ситуаціях можна шукати в спеціальних центрах: «я промоніторила, телефон довіри в Києві: 044-272-15-00 з мобільного і 15-00 зі стаціонарного. Так само в різних районах міста є соціальні антикризові центри. З таким питанням можна звертатися до церкви. Бережіть себе і своїх дітей 🙏 я знаю, що багато хто пройшов те, про що навіть згадувати не хочеться, і я міцно обіймаю вас усіх».

Нагадаємо, цивільний чоловік Нурік Кухілава Приходько, від якого вона народила дочку Нану, піднімав руку на Анастасію і практично у відкриту зраджував.

"Почалися гуляння, дуже великі у нього проблеми якісь... Я намагалася зробити від себе як жінка все, що я можу. Але я розуміла, що він настільки слабкий, що навіть не може мені сказати в очі, що змінює, що у нього є інша. Тому він намагався мене бити, принижувати при сторонніх людях, в ресторанах, великі концерти були. Але я все це терпіла, тому що дуже боялася наслідків свого дитинства, у мене були вітчими і я не хотіла розлучення», - розповідала вона.

Але все вона знайшла в собі сили піти.

Зараз Анастасія Приходько заміжня. Крім Нони у неї еже двоє дітей від нового чоловіка.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько після таємних пологів показала себе вагітною, Полякова вибовкала стать малюка: "Хочу і можу"

Як повідомляла Politeka, Скандальна українська співачка Анастасія Приходько після таємної вагітності та пологів зважилася показати фанатам дитину: "Розвінчаю міфи...".

Також Politeka писала, Вагітна співачка Анастасія Приходько в трусах і без ліфчика показала українцям непристойний жест: "ви ж мене знаєте...".