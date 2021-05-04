Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі захопила красою в молодості
Зірка володіє яскравою зовнішністю, і вже з дитинства захоплювала красою, передає Politeka.net. Красуня народилася в сім'ї акторів, і з дитинства вона маячила в кіно. Першу роль Енджі отримала в 1982 році у фільмі "У пошуках виходу". На той момент юній зірці було всього сім років.
Далі зірка вирішила стати моделлю, демонструючи на собі вбрання з 14 років.
Ефектна, хоч і закрита дівчина, привертала увагу. Пухкі губи, великі очі і струнка фігура - камера просто любила майбутню знаменитість.
Користувачі мережі із захопленням згадують фото з молодою Джолі. Так, в одній з груп опублікували фото, на якому Енджі позує в білій сукні, присівши на спинку м'якого крісла.
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Гарний погляд, мила посмішка і довге рівне волосся - цей образ не може забутися.
Публікація зібрала кілька сотень лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Люблю тебе", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі в молодості славилася скандальними витівками, але через роки вона трохи "охолола". Зараз зірка є послом доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН, а також займається благодійністю.
Крім того, артистка - мати шістьох дітей, трьох з яких усиновила.
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