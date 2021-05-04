Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про участь у відомій передачі
Як пише Politeka.net, Сніжана вже більше 10 років разом з музикантом Сергієм Бабкіним. І хоч у пари були проблеми через вірність артиста, але зараз в родині все добре і вони разом виховують трьох дітей.
Цього разу Сніжана опублікувала кілька фото у себе в Instagram. Красуня, як виявилося, брала участь з Сергієм в шоу "де логіка". На другому можна побачити парочку вже разом.
"Такого мозкового штурму у мене давно не було. Ще раз упевнилася, що я більше за почуттями виступаю", - написала Сніжана під фото.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Яка краса", " який гарний костюм. Вам дуже пасує сапфіровий колір", "зачіска вогонь", "Синій - ваш колір".
Повідомлялося, що український співак і музикант Сергій Бабкін поділився сімейним фото на честь свята.
Артист-багатодітний батько. Від першого шлюбу з Лілією Ротань у співака є син, Ілля, а від другого, від Сніжани - дочка Веселіна і син Єнісей. Також Сергій Бабкін усиновив сина Сніжани від попередніх стосунків, Артура.
На честь свята велике сімейство вирушило до церкви, про що свідчать фото в Instagram співака.
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