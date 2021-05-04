Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час з дружиною Катею Осадчою

Як пише Politeka.net, не так давно стало відомо, що Катя Осадча вагітна втретє. Зараз красуня разом з чоловіком вирушила на відпочинок до Туреччини і пара активно ділиться фотографіями в мережі.

Цього разу Юрій на своїй сторінці в Instagram показав, як разом з Катею плаває в купальниках. Пара лежала на воді, потягнувшись руками один до одного.

"Ми корали", - написав Юрій.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиві", Пісня Іллі Лагутенко".

Трохи пізніше опублікувала фото сама Катя, де вже плавала одна:

"Найкращий спорт-заплив у відкритій воді", - написала Осадча.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Чудова фотографія", "як водичка", "як русалка в океані, а я боюся відкритого моря, коли не відчуваю дна то просто паніка", "це точно, але для такого фото потрібна красива талія і людина, як ви".

Ми писали, що відомий український телеведучий і чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов повів дружину в гори.

Цього разу Горбунов похвалився, як веде вагітну зірку по гігантським камінню в гори. Катя була в легкому рожевому вбранні і в окулярах від сонця. А Юрій в білій сорочці і синіх шортах, а на голові жовта кепка - в патріотичних тонах по-українськи.

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