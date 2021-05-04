Знаменита співачка Тіна Кароль здивувала кардинальною зміною образу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка має великий фан-клуб, нещодавно представила шанувальникам новий альбом. У соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій зірці, опублікували сміливе фото артистки з фотосесії, присвяченій альбому. На цьому кадрі зірка постала в незвичайному образі і неймовірною позі.

Як видно, знімок був зроблений на білому тлі, сама ж Тіна не ній з'явилася в білосніжній сукні, яка місцями зливається. Цей наряд з пікантними розрізами, а ще дивовижна поза зірки, засвітили її витончені плечі і струнку ногу в білій туфельці на шпильці. Волосся красуні зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі легкий макіяж, вона прикриває одне око рукою.

У підписі до фото говориться: "Альбому #Красиво вже понад місяць, а він не разу ще не опускався нижче топ 10 Apple Music Україна, понад тиждень був на першому місці в Білорусі і не залишав топ чарт Росії. Легендарно, згодні?". Користувачі тут же почали активно обговорювати новий образ Кароль, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Вогонь! Кращі!", "Це ж круто", "Красуня", "Чарівна", "Яка красива", "Обожнюю", - пишуть в коментарях до фото.

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