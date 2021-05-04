Відома реперша Alyona Alyona поділилася подробицями про свого коханого, якого приховує

Відома українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) нещодавно зізналася, що перебуває у відносинах, проте представляти громадськості свого коханого поки не збирається.

Як повідомляє Politeka.net, у новому пості в Instagram артистка розповіла трохи більше про свого обранця. При цьому вона опублікувала не менш цікаве фото.

Alyona Alyona позувала без одягу. На обличчі у неї був яскравий макіяж, а волосся було намотане на бляшані банки з-під напоїв. При цьому артистка ще й висунула язика.

Таким чином Alyona Alyona продемонструвала свою версію образу американської реп-виконавиці Cardi B.

"Мій зодіакальний знак-Близнюки. Зірки кажуть, що я допитливий, ерудований, темпераментна і невтомна ☺ я легко знаходжу спільну мову з абсолютно різними людьми. Якщо вірити космосу, то в любові я не терплю одноманітності і посередності☝«щоб завоювати серце цієї непередбачуваної красуні, чоловікові доведеться проявити максимум винахідливості і фантазії» - пишуть в книгах 😁 А він у мене Діва і закохалася я в простоту і почуття гумору», - розповіла українська реперша.

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