Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про тренування

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки талановитою телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня вирішила підтягнути фізичну форму до літа разом з подружкою запропонувала приєднається українців:

"Дівчата, діставайте швидше свої кращі спортивні лосини, зручну спортивну форму, залишайте свої гаджети і давайте".

На кадрах Лілія показала, як проходитимуть заняття. Красуня обіцяє танцювальні розминки і багато іншого.

Фанати подивилися відео більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Супер. Дівчата молодці", "вогонь", " раніше спорт був для мене обов'язковим, але останнім часом багато запустила. Думаю слід приєднатися, тоді точно не буду пропускати заняття і тренуватися як слід", "Супер".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Лілія Ребрик детально розповіла про подарунок, про який сама мріяла в дитинстві.

Цього разу у своєму Instagram Українська знаменитість постала на фото разом з чоловіком і щасливими доньками. Ребрик розповіла, що подарувала доньці будинок, про який сама мріяла в дитинстві.

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала, як розважається з чоловіком у заміському особняку

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