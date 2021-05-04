Популярна українська співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі яскраві фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірка відпочивала на Мальдівах, звідки частенько викладала спекотні пляжні фотографії, але тепер, схоже, змінила локацію свого відпочинку і показала кадри з прогулянки на яхті.

На нових знімках ані з'явилася у всій красі і продемонструвала ідеальну фігуру. На першому фото співачка знята в повний зріст, вона витягнулася, хвалячись рельєфним тілом. Перед камерою красуня з'явилася в стильному чорному купальнику з пікантними вирізами, а зверху накинула довгий Помаранчевий халат, яким грає вітер. Її волосся зібране в недбалий пучок на потилиці, а на обличчі сонцезахисні окуляри. На другому фото Лорак присіла на сходинки розкішної яхти і прикрила купальник все тим же халатом.

У підписі до фотографій співачка написала: "Які у вас взаємини з собою? Втікши від міської суєти, в черговий раз розумію, як важливо знаходити час на чесне спілкування з собою. Немає нічого ціннішого, ніж внутрішня гармонія і щирість щодо самого себе". Шанувальники в захваті від нових фото зіркової красуні, її засипають компліментами в коментарях: "Кароліна, у вас прекрасна фігура! Дуже красиві фотографії", "Не можу не відзначити вашу чудову фігуру, Кароліна! Ви прекрасна", "Дивовижно красива! Гарного відпочинку!", "Як можна коментувати таку красу? У мене слів не залишилося", "Не вистачить слів, щоб описати вашу красу".

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