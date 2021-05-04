Співачка і актриса Дженніфер Лопес на Селфі перед концертом показала дійсно неймовірний образ
Вчора ввечері у Лопес нарешті з'явилася довгоочікувана можливість виступити перед відданими фанатами і показати себе у всій красі. Справа в тому, що багато зірок взяли участь у спеціальному концерті в Лос-Анджелесі.
Виступ найпопулярніших знаменитостей і звернення в тому числі президента США пройшло в рамках заходу Vax Live. Хедлайнером була Лопес, яка підготувала по-справжньому запальний виступ завдяки концертній програмі.
Знаменитість, якій також через два місяці буде 52 роки змогла воістину показати неймовірне шоу і за короткий період часу змінила досить багато нарядів. У різнобарвному боді артистка навіть встигла зробити стильне фото і засвітити підтягнуту фігуру, над якою так довго працювала.
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Мама Дана Балана викликала захват, з'явившись на сцені зі своєю юною копією: "Вау, красуні"
Зірка "Кріпосної" Денисенко влаштувалася на підлозі в одній шубі, вразивши навіть Ольгу Сумську: "Розкішна Наталі"
Зупинилося серце знаменитого актора, колеги розкрили деталі: "До останнього продовжував виходити на сцену"
Пошуки юного Андрія закінчилися трагедією, фото: "тіло знайшли через чотири дні"
"Ні, ну ви бачили?"- пише один з шанувальників.
Очевидно, що вік для зірки зовсім не перешкода. Лопес сміливо виставляє напоказ пружний бюст і апетитні стегна, які все ще можуть звести з розуму кого завгодно. Шикарні форми Джей Ло-предмет заздрості всіх жінок світу, хоча сама зірка не завжди впевнена у своїй привабливості. Щоб комфортно почувати себе в своєму тілі, на думку Дженніфер, дуже допомагають танці.
"Коли я сумніваюся в своїй красі, то танцюю. Спостерігаючи за тим, на що здатне моє тіло. Відчувши прилив ендорфінів, мій настрій миттєво стає краще. Я досі в душі вважаю себе танцівницею, і мені це дуже подобається", - зізнавалася вона.
Ось що говорять про Лопес на останніх фото:
"Легко! 🔥 🔥 ", "неправда, що вона нічого не робить, щоб добре виглядати. Це багато зусиль і грошей, лол", " щелепа в підлогу. Потужно❤️", " це виразно твоє покликання в житті💙", " Ваша посмішка - це все🥺 😩", "як ти можеш бути такою ідеальною? 🥺 ♥".
Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"
Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "і це в 51 рік!"