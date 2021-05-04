Співачка і актриса Дженніфер Лопес на Селфі перед концертом показала дійсно неймовірний образ

Вчора ввечері у Лопес нарешті з'явилася довгоочікувана можливість виступити перед відданими фанатами і показати себе у всій красі. Справа в тому, що багато зірок взяли участь у спеціальному концерті в Лос-Анджелесі.

Виступ найпопулярніших знаменитостей і звернення в тому числі президента США пройшло в рамках заходу Vax Live. Хедлайнером була Лопес, яка підготувала по-справжньому запальний виступ завдяки концертній програмі.

Знаменитість, якій також через два місяці буде 52 роки змогла воістину показати неймовірне шоу і за короткий період часу змінила досить багато нарядів. У різнобарвному боді артистка навіть встигла зробити стильне фото і засвітити підтягнуту фігуру, над якою так довго працювала.

"Ні, ну ви бачили?"- пише один з шанувальників.

Очевидно, що вік для зірки зовсім не перешкода. Лопес сміливо виставляє напоказ пружний бюст і апетитні стегна, які все ще можуть звести з розуму кого завгодно. Шикарні форми Джей Ло-предмет заздрості всіх жінок світу, хоча сама зірка не завжди впевнена у своїй привабливості. Щоб комфортно почувати себе в своєму тілі, на думку Дженніфер, дуже допомагають танці.

"Коли я сумніваюся в своїй красі, то танцюю. Спостерігаючи за тим, на що здатне моє тіло. Відчувши прилив ендорфінів, мій настрій миттєво стає краще. Я досі в душі вважаю себе танцівницею, і мені це дуже подобається", - зізнавалася вона.



Ось що говорять про Лопес на останніх фото:

"Легко! 🔥 🔥 ", "неправда, що вона нічого не робить, щоб добре виглядати. Це багато зусиль і грошей, лол", " щелепа в підлогу. Потужно❤️", " це виразно твоє покликання в житті💙", " Ваша посмішка - це все🥺 😩", "як ти можеш бути такою ідеальною? 🥺 ♥".

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