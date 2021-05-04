Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосна", розповіла про тренування з пілоном

Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко, яка відома за ролями в театральних постановках і кіно, активно веде соціальні мережі. Дівчина встигла зібрати сотні тисяч українців в Instagram, де постійно радує фанатів новим контентом.

Цього разу Денисенко показала ролик, в якому демонструвала свої вміння на пілоні. Дівчина застрибнула на жердину, покрутившись навколо нього. На ролику Наталя повигиналася в міні, зачаровуючи рухами.

"Танці на пілоні для мене, це про те , що, коли ти жінка - ти можеш бути легкою і ніжною, але так само сильною і витривалою одночасно!

Може бути, коли небудь я навчу своє тіло ідеальної для нього гнучкості, ну а поки я пишаюся собою що не здаюся і вмію ось так!",- написала Денисенко під відео.

"Клас. Обов'язково запишуся", - написав актор Тарас Цимбалюк.

Фанати подивилися ролики більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Красиві ноги, на такі ноги можна дивитися вічно", "Наталка, чекаю вас в Танцях з зірками, прям вже готова за вас голосувати! Дуже красиво", " я так і не можу зрозуміти, пілон крутиться чи ні?".

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