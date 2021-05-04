Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, здивувала зізнанням

Як пише Politeka.net, Анастасія вже кілька років як перестала бути солісткою групи Nikita. Дівчина зайнялася сольною кар'єрою, виступаючи в якості DJ. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де публікує не тільки сценічні образи, а й кадри з особистого життя.

Цього разу Анастасія вирішила показати, як вона виглядає без тривалого зна. На першому фото дівчина була в смугастій кофті, позуючи перед дзеркалом.

"З пляжу на зйомку. Поки тільки 29 годин без сну. Десь ще 8. І потім можна спати", - написала Анастасія під фотографією.

На другому фото Кумейко була вже в костюмі. Дівчина розстебнула верхню частину вбрання, щоб показати пишні форми в пристойному декольте.

"Відчайдушні домогосподарки", - написала Анастасія під фото.

Ми писали, що відома співачка Анастасія Кумейко, яка називає себе DJ NANA, показала яскраве пляжне фото.

Як видно, на новому фото, яке Настя, очевидно зробила сама, вона відображена, сидячи в пляжному бунгало, а за її спиною визирає предмет який нагадав фанатам вогнегасник.

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