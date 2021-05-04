Відома українська модель Алла Костромічова, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе і розповіла про схуднення

Як пише Politeka.net, Алла є успішною українською моделлю, яка вже відкрила своє агентство. Дівчина активно веде соціальні мережі, в яких не тільки висвітлює свою роботу, а й особисте життя.

Цього разу Костромічова вирішила показати фігуру в блузі і леопардових шортиках, позуючи серед тропічного лісу.

"Цього скріншота (гортай карусель) тут би не було, якби мій директ не був би завалений подібними повідомленнями. І ні, мене вже давно не зачіпає слово "худа" - я дуже люблю своє тіло, і не тільки тому, що воно принесло мені успіх і славу, а просто люблю. Проблема в іншому, у нас через вічні транспаранти " хочеш схуднути-займися спортом!» з'явилося спотворене ставлення до цього самого спорту. Не, твердження, саме по собі повно сенсу, але воно навішує ярлик весь ЗСЖ, і стає схожим на ситуацію гідрантом - «розбити скло в разі пожежі». Тобто, поки блискавка застібається і можна дихати, начебто, як би і не треба", - розповіла Алла свою претензію до фанатів.

Українці поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну, яка", " чекаємо пост про спорт! Дякую за натхнення!", "Справжня модель".

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