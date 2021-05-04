Переможець "Євробачення", австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, поділився незвичайним фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий австрійський Виконавець дрег-Квін Том Нойвірт, який свого часу став сенсацією музичного конкурсу "Євробачення", прославився під сценічним ім'ям Кончіта Вурст. Після гучного успіху і перемоги на пісенному конкурсі, він підкорив серця мільйонів фанатів по всьому світу і зібрав величезну аудиторію в своєму Instagram. Тепер хлопець часто радує публіку яскравими образами і перевтіленнями.

Нещодавно Томас опублікував у своєму мікроблозі веселе фото, на якому з'явився в яскравому вбранні. Перед камерою артист позує в легкій смугастій сорочці, яку не став застібати, демонструючи рельєфне тіло. На його руках і шиї видно оригінальні прикраси, а на обличчі густа акуратна борода і стильні окуляри. У момент зйомки Кончіта вирішила освіжитися і розпорошити на себе якийсь засіб, при цьому вона весело регоче.

У підписі до публікації Нойвірт написав: "Освіжаюся". А користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи виконавця компліментами в коментарях. "Ти виглядаєш таким щасливим, мені це подобається!", "Літо - це щастя", "Мені вже жарко", "Звичайно, дорогий Том, обіймаю і цілу тебе, красунчик", "Спекотне літо", "Такий красивий Том! Захоплююся тобою, я так сильно тебе люблю!", "Фантастика", - пишуть в коментарях до фото.

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