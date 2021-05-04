Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників змінами в зовнішності і заінтригувала новим проектом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова всього пів року тому народила другу дитину. Після пологів зірка швидко повернулася в колишню форму і тепер частенько радує фанатів яскравими кадрами зі свого життя, публікуючи їх в соцмережі Instagram. Так, цього разу вона поділилася з шанувальниками яскравими фотографії зі зйомок і заінтригувала участю в новому проекті.

На знімках Ілона зображена біля знімального вантажівки, перед камерою вона з'явилася в цікавому образі. На ній коротка картата спідниця і гірчична кофточка, а завершують образ світлі масивні черевики. Цей наряд підкреслив схудлу фігуру танцівниці, на знімках вона виглядає просто приголомшливо. При цьому шанувальники помітили, що Гвоздьова змінила зачіску – вона трохи підрізала волосся, вони недбало укладені, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації хореограф написала: "Вриваюся в робочу атмосферу, неймовірно скучила за божевільним ритмом життя, діти, материнство, сім'я – це чудово, але самореалізація для мене також дуже важлива, вона робить мене наповненою і ще щасливішою... Зовсім скоро побачите, що я не тільки вмію танцювати в парі, але і готувати в команді". Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки Ілони, засинаючи її компліментами в коментарях.

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