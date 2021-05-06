Залишилося всього кілька ефірів до фіналу "Холостяка" з Михайлом Заливако - нерви у всіх на межі

Як відомо, в дев'ятому випуску Міша вигнав 27-річну Юлію "Зайку", яку мало не з самого початку називали його фавориткою. Зараз за серце "Холостяка" залишилися боротися Анна Богдан, Джессіка Чегі, Дарія Ставнича і Розалі Номбре. Заливако належить зробити нелегкий вибір.

Поки вся країна спостерігає за цією інтригою, Міша в своєму мікроблозі в Instagram виставив яскраве фото з Дахабу, Єгипет, передає Politeka.net. Судячи з усього, це нове фото, зроблене вже після закінчення зйомок "Холостяка". На знімку хлопець сидить навпочіпки поруч з бездомною собакою чорного кольору.

"Про велике 🤣", - підписав фото Заливако.

Користувачі здивували реакцією. Один з фанатів шоу жартома назвав побачене "фінальним фото", інші тут же підхопили ідею, мовляв, собака схожа на Аню Богдан, а, значить, вона переможниця.

"Я так розумію, це фото фіналу😂" - "...і вибрав він... сутулу собаку😅" - "Так... красива пара 😌 " - "👍начебто такої дівчини не було серед учасниць?! Це якась стороння сука (собака дружин. роду*).😂" - "ні, це Джесіка або Аня)" - "якщо це Аня, то точно собака сутула😂я б, тільки побачивши Юлю, Холостяк закінчила, дуже гідна дівчина ❤ ️❤ ️" - "я валяюся🤣 🤣 🤣це Аня з ним?🤣" - "а чого😜красива пара🤣🤣🤣Міша, гідний вибір 👏" - "точно😂😂 на Аньку схожа😂" - "ну якщо вигнав зайку і не повернув її назад, то нехай краще такий фінал буде чим оті змії яких він залишив... це ж треба було залишити таке кубло зміїне"

"Ех Міша🥴"

"Що ти наробив, Міша..."

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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