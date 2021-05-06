Популярна співачка Дженніфер Лопес показала незвичайне фото з мамою і донькою
Як повідомляє Politeka.net, відома американська попзірка і актриса Дженніфер Лопес прославилася на весь світ і зібрала величезну багатомільйонну аудиторію в своєму Instagram. У своєму мікроблозі зірка часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого життя, і нещодавно вирішила показати на широку публіку свою красуню-маму.
На новому фото Дженніфер з мамою і донькою відображені серед гарної природи. Вони стоять в ряд і зняті в профіль, притискаючись до спин один одного. Попереду стоїть дочка співачки Еммі, за нею сама Дженніфер, а замикає ряд 75 річна мама Гваделупе Родрігес. У підписі до фотографії актриса представила косметичні засоби власного бренду:" для чудової сяючої шкіри у віці від 7 до 77 років", - написала вона.
Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото зоряного сімейства. Користувачі відзначили, що тепер зрозуміло, в кого Лопес така красуня – мама у неї просто чудово виглядає навіть для свого віку. "Кращі з кращих", "Прекрасна фотографія", "Ви такі красиві", "Три красивих квітки", "Ви прекрасні", "Чудово красива і розумна", "Три королеви", "Прекрасні леді", "Божественна краса", "Красиві", - пишуть захоплені шанувальники зірки.
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