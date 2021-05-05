Колишня "Холостячка" Ксенія Мішина разом з улюбленим коміком Олександром Эллертом і парою друзів вирушили на відпочинок до Одеси

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта кілька тижнів бурхливо обговорювали серйозну сварку парочки, але схоже, закохані помирилися і на святкові вихідні поїхали в Одесу на відпочинок. Компанію їм склала ще одна закохана пара-колишній учасник шоу" Холостячка " з Мішиною Андрій Рибак зі своєю новою дівчиною Аліною.

Молоді люди круто і активно провели час разом. Однак їх дружба викликала багато питань в передплатників, адже друг Еллерта Рибак на шоу мав стосунки і цілувався з Мішиною, ось тепер і люди дивуються, як дівчина Андрія може дружити з Ксенією.

"І як це дружити з мадам яка цілувалася з твоїм хлопцем😂".

"Подружіться з сусідкою чоловіка,і дізнаєтесь😂😂😂"

"Історії справжнього кохання і дружби😍 😍 😍".

"Зберегли дружбу і любов".

"Класно що минуле класному справжньому не перешкода🔥 👏 🏻".

"Рибалка кайфонул, Шведська сім'я".

Раніше повідомлялося, що Андрій Рибак до участі в шоу "Холостячка" спілкувався з дівчиною, але за словами учасника, у нього не було любовних відносин. Вирушаючи на проект, він дав їй слово, що не закохатися в "Холостячку" Мішину і піде з реаліті до фіналу. До початку проекту йому здавалося, що закоханий в цю дівчину. І здавалося, що він повернеться після проекту і вони з нею будуть разом. Так і сталося.

Нагадавши, Еллерт зі своїм конкурентом на" Холостячці "рибалкою відправився на відпочинок, Мішину теж взяли:"Ось це поворот".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина розкрила, чим "скріплює сім'ю" з Еллертом після проекту: "з дитинства знала...".

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