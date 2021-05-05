Відомий український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про фото
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко зараз проводить багато часу вдома, адже потрібно виховувати маленького сина, а ще заважали карантинні обмеження, які діяли в столиці України - Києві. Але красуня і так знаходить, чим заповнити свою сторінку в Instagram, де за дівчиною стежать сотні тисяч українців.
Красуня цього разу опублікувала фото в плащі, позуючи біля вікна. Олена стояла в півоберта, частково прикриваючись шторкою.
"Після енної кількості з'їдених пасочок, Селфі тепер тільки впівоберта і зі шторкою", - поскаржилася Шоптенко на ситні свята.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"О. Шоптенко-принадність", "Не наговорюйте, ви в прекрасній формі і просто прекрасні", "ти класна - Оленка".
Ми писали, що популярна танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала домашніми розвагами на сходах.
Цього разу Шоптенко вирішила показати шанувальникам, як вона знімає відео для Тіктока, перевтілюючись в різні красиві образи.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" вразила зовнішнім виглядом, вітаючи українців
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками", задерши напівпрозору сукню, вразила танцем на столі
А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" в ременях і з лампою на голові показала, на що йде заради зйомок