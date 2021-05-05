Відомий український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про фото

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко зараз проводить багато часу вдома, адже потрібно виховувати маленького сина, а ще заважали карантинні обмеження, які діяли в столиці України - Києві. Але красуня і так знаходить, чим заповнити свою сторінку в Instagram, де за дівчиною стежать сотні тисяч українців.

Красуня цього разу опублікувала фото в плащі, позуючи біля вікна. Олена стояла в півоберта, частково прикриваючись шторкою.

"Після енної кількості з'їдених пасочок, Селфі тепер тільки впівоберта і зі шторкою", - поскаржилася Шоптенко на ситні свята.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"О. Шоптенко-принадність", "Не наговорюйте, ви в прекрасній формі і просто прекрасні", "ти класна - Оленка".

Ми писали, що популярна танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала домашніми розвагами на сходах.

Цього разу Шоптенко вирішила показати шанувальникам, як вона знімає відео для Тіктока, перевтілюючись в різні красиві образи.

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