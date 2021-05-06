Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь "жіночого кварталу". Зараз зірка знаходиться на фестивалі "Весело" в Туреччині разом з колегами.

На фото, яке Лера опублікувала в Instagram, красуня позувала в червоному бікіні. Дівчина сиділа на колінах, демонструючи розкішну фігуру.

"На голові найулюбленіша зачіска

На тлі найулюбленіший вид

Фотку робить подружка

Ідеальний звук хвиль

Коротше ви зрозуміли, я в улюбленому моменті свого життя", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Hot babe", "Лера, ти супер", " Нуууу як, як можна бути такою солодкою цукеркою?", "Що за тіло".

Ми писали, що Лера Товстолес навіть на курорті намагається тримати себе в тонусі.

"Починаємо день з зарядки в купальнику", - підписала кадри дівчина.

Лера, в помаранчевому бікіні, облюбувала зручне містечко, куди постелила килимок, і почала своє тренування.

Нагадаємо, красуня з "жіночого кварталу" в купальнику хвалилася розкішними формами

А ще Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" в оригінальному купальнику підставила сонцю свої форми

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" показала у всій красі головну деталь свого образу



