Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь "жіночого кварталу". Зараз зірка знаходиться на фестивалі "Весело" в Туреччині разом з колегами.
На фото, яке Лера опублікувала в Instagram, красуня позувала в червоному бікіні. Дівчина сиділа на колінах, демонструючи розкішну фігуру.
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Коротше ви зрозуміли, я в улюбленому моменті свого життя", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Hot babe", "Лера, ти супер", " Нуууу як, як можна бути такою солодкою цукеркою?", "Що за тіло".
Ми писали, що Лера Товстолес навіть на курорті намагається тримати себе в тонусі.
"Починаємо день з зарядки в купальнику", - підписала кадри дівчина.
Лера, в помаранчевому бікіні, облюбувала зручне містечко, куди постелила килимок, і почала своє тренування.
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