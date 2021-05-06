Популярна співачка Настя Каменських прийшла на концерт "Вечірнього кварталу" , і спантеличила фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася з Мексики, прийшла на концерт "Вечірнього Кварталу". Прямо на сцені співачці влаштувала скандал актриса "Квартал 95" Олена Кравець, все через рекламу ювелірного бренду. Раніше гумористка була обличчям цього бренду, а тепер її місце зайняла Каменських (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Звичайно, все це було жартома, і номер швидше за все заздалегідь придуманий і відрепетирувані. Хоча обурення Олени виглядає вельми натурально. Вона запитала Настю не тільки про рекламному контракті, а й про те, а не надумала співачка посунути її з місця зірки "Квартал 95".

На відео, яке опублікували на YouTube-каналі гумористичного шоу, видно, що Каменських вийшла на сцену в короткій чорній сукні незвичайного фасону з об'ємними рукавами і золотистим декором. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми красуні, але фанати помітили цікаву деталь, яку почали обговорювати в коментарях.

Справа в тому, що у Насті різного відтінку виглядають ноги – одна світліше, одна темніше, як ніби засмагала вона нерівномірно. Цей конфуз користувачі списали на невдалий грим, це також викликало і багато жартівливих коментарів. Також в коментарях обговорюють весь номер з Кравець з Каменських, і багатьом він не дуже сподобався, було не смішно.

"Тонни гриму ніхто не бачить. Тільки ноги погано засмаглі?", "У Насті одна нога трохи засмагла, ніж інша друга", "Хабалисто якось, не сподобалося", "Чому ви ведете передачі мовою агресора? Не патріотично якось", "Жах! Коли будуть випуски українською мовою?", "Шикарні жінки, хороший гумор! Шкода тих, хто чимось не задоволений", - пишуть в коментарях до відео.

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