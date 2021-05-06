Співачка Злата Огневич, наступна героїня "Холостячки", приголомшила метаморфозами зі своїм зовнішнім виглядом

35-річна зірка, яку всі звикли бачити з довгими прямими локонами, ризикнула показати своє справжнє волосся. Дівчина опублікувала відповідні кадри з зізнанням у "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

На знімках Злата похвалилася кучеряшками: локони "підстрибнули" вгору, через що, здавалося, що стрижка стала значно коротшою. У співачки від природи сильно кучеряве волосся, яке вона, як правило, вирівнює за допомогою спеціальних засобів і пристосувань.

"Сьогодні я всіх своїх сусідів в районі, де живу, дуже здивувала. Ось хочу здивувати і вас. Це моє натуральне волосся, коли я його не випрямляю, не укладаю, нічого з ними не роблю. Ось така Кучерява Сью. Як думаєте, може так походити трохи?", - запитала в шанувальників Злата.

Новина швидко розлетілася по Мережі. Користувачі з ентузіазмом коментують перевтілення співачки.

"Все-таки її локони виглядають штучно: впевнено кажу, у мене від природи трохи кучеряве волосся"; "так єврейки і є кучеряві від природи)))"; "вже не знають, як і піаритися".

Варто відзначити, зараз Злата знову змінила зачіску, ставши як раніше.

"Кучерики пішли у відпустку)). Все-таки зараз мені більше подобаються прямі або легка хвиля", - повідомила вона в соцмережі.

До цього Огневич розповідала, що вирішила стати "Холостячкою" після важкого розставання з бойфрендом, а також, чого саме очікує від участі в шоу:

"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період!".

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