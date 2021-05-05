Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосна", показала, як їде на роботу без грама макіяжу і зачіски
Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко, яка відома за ролями в театральних постановках і кіно, активно веде соціальні мережі. Дівчина встигла зібрати сотні тисяч українців в Instagram, де постійно радує фанатів новим контентом.
"Їду на роботу-обличчя має бути просто чисте, манікюр-відповідний персонажу", - підписала відео з автомобіля актриса.
Після цього Денисенко показала ролик, в якому вже в гримерці перетворюється для зйомок в серіалі - вже з зачіскою - розкішними довгими локонами, акуратно підібраними по боках, але ще не переодяглася.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
"Таємну дружину" Олега Винника підловили з білявою крихіткою на руках: "Це класно"
Джамала показала, що творилося за лаштунками "МайстерШеф" з колишнім чоловіком Білик і Гвоздьовою: "Скоро..."
Юлія "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чим хвора: "Почала прогресувати атрофія..."
Дружина продюсера "Квартал 95", розкривши декольте, без приховування показала себе справжню: "Любіть своїх дітей, але..."
"Боооооооже, ну як же мені подобаються ось такі довге волосся", - сказала Денисенко.
За словами актриси, їй дуже подобається образ її героїні Лариси з вагітним животиком. Актриса показала передплатникам гарний образ своєї героїні в шикарній сукні оливкового кольору з добірками і бантиками - дуже ніжно.
Пізніше актриса також поділилася сценами зі знімального майданчика, поки вона з ще однією колегою спостерігали за лаштунками і чекали своєї черги для виходу.
Нагадавши, зірка "Кріпосної" Денисенко влаштувалася на підлозі в одній шубі, вразивши навіть Ольгу Сумську
А ще Politeka писала, що зірка "Кріпосної" Денисенко після вечірки з Мішиною здивувала свіжим виглядом
Також Politeka повідомляла, що зірка "Кріпосної" Денисенко в білосніжному корсеті показала фігуру, знявшись у повний зріст