Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосна", показала, як їде на роботу без грама макіяжу і зачіски

Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко, яка відома за ролями в театральних постановках і кіно, активно веде соціальні мережі. Дівчина встигла зібрати сотні тисяч українців в Instagram, де постійно радує фанатів новим контентом.

"Їду на роботу-обличчя має бути просто чисте, манікюр-відповідний персонажу", - підписала відео з автомобіля актриса.

Після цього Денисенко показала ролик, в якому вже в гримерці перетворюється для зйомок в серіалі - вже з зачіскою - розкішними довгими локонами, акуратно підібраними по боках, але ще не переодяглася.

"Боооооооже, ну як же мені подобаються ось такі довге волосся", - сказала Денисенко.

За словами актриси, їй дуже подобається образ її героїні Лариси з вагітним животиком. Актриса показала передплатникам гарний образ своєї героїні в шикарній сукні оливкового кольору з добірками і бантиками - дуже ніжно.

Пізніше актриса також поділилася сценами зі знімального майданчика, поки вона з ще однією колегою спостерігали за лаштунками і чекали своєї черги для виходу.

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