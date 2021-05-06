Знаменита співачка Тіна Кароль розповіла, чому колеги вважають її людина зі складним характером

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль прийшла на інтерв'ю до відомого радіоведучого слави Дьоміну і дала невелике інтерв'ю, в якому відповіла на 29 питань. Так, на самому початку зірка влаштувала "сцену ревнощів" славі через порожній гуртки на кухні, а потім вони вирушили в студію, де співачка відповідала на питання.

Так, серед іншого Дьомін запитав: "Багато хто з шоу-бізнесової тусовки називають тебе несамовито-складною людиною. У чому твоя складність?". "Складність в тому, що ми ніколи не спілкувалися. Ну так, яка складність?",- відповіла Тіна. Слава не вгамувався і далі запитав: "А як ставишся до фрази: будь простіше – і до тебе потягнуться люди?". "Абсолютно чудово, так і вважаю", - парирувала співачка.

Також ведучий запитав, як Кароль могла б сама описати себе – характер, звички, поведінку. "Системність, сконцентрованість. Я недавно насправді зрозуміла, що відрізняє мене від, там співрозмовника, або там, що подобається або як я можу доповнити собою той чи інший простір – я можу перетворити. Ось є там щось - я можу його перетворити, я можу зробити його реально красивим, цікавим, вийти за рамки бачення, що ось там так вчили, або так треба, або так можна. А можна ще якось, вийти за поля усвідомлення", - відповіла Тіна.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "вийде у кожної господині".

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