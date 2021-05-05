Відомий український співак Арсен Мірзоян, який став фіналістом шоу "Маска" в образі Дракона, показав свої розваги
Чоловік Тоні Матвієнко відомий своєю любов'ю до спорту. Цього разу на своїй сторінці в Instagram він показав кадри з волейбольного майданчика, пише Politeka.net.
Схоже, що перш ніж грати, плащадку для волейболу довелося облаштувати.
Судячи з геотегу, артист зараз знаходиться у Львові.
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«Ого...🔥 🔥 🔥 Здорово!!! 💪 ❤ ", «Круто», «молодці», «Здорово», - ішут в коментарях.
Зазначимо, раніше Мірзоян розповідав, що є прихильником активного способу життя. При цьому саме волейболу відводиться особливе місце в його графіку.
"Біля нашого будинку в палісаднику організував спортивний майданчик, а ще по середах і неділях бігаю крос. У суботу граю у волейбол, і у нас проходять досить серйозні ігри», - говорив він.
Артист підкреслював, що волейбол допомагає підтримувати форму і є хорошим способом перевірити свою фізичну підготовку..
"Дуже добре допомагає себе контролювати волейбол - як подаєш, як підбираєш м'яч, як висиш над сіткою — за цими критеріями можна зрозуміти, запустив себе або тримаєш у формі», - упевнений співак.
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