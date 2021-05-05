Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною" в 2018 році, показала яскраве фото в соцмережі

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала головною красунею України в 2018 році - дівчина отримала титул "Міс Україна 2018", прославилася на всю країну і зібрала величезну аудиторію у своєму Instagram. Дівчина бере активну участь у фотосесіях, в яких не соромиться показати свою розкішну фігуру при мінімумі одягу. А нещодавно виклала в соцмережі скромний кадр, на якому показала обличчя крупним планом.

На новому знімку Леоніла, очевидно, відобразила себе в кріслі перукаря, відвідавши салон краси. Дівчина з'явилася перед камерою в стильній блузці кольору хакі і засвітила дорогоцінну прикрасу на шиї. Її волосся розпущене і в них можна побачити руки фахівця, який орудує гребінцем, а на обличчі легкий макіяж і загадковий погляд.

У підписі до публікації Гузь відзначила сторінку салону, який відвідала. А користувачі тут же почали обговорювати нову фотографію моделі, засинаючи її компліментами в коментарях. "Красива", "Чарівна", "Чудова", "Ти готова до літа?", "Обожнюю тебе", "Ти красуня", - пишуть захоплені користувачі в коментарях до фото Леоніли.

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