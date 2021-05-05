Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як провела час на Кубі

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в юності покинула Україну, почав будувати кар'єру моделі, а потім стала повноцінною актрисою. Зараз дівчина вирішила показати, як плідно провела час на Кубі.

На фото дівчина позувала в одному рушнику, хвалячись бездоганною фігурою. Волосся у Ольги залишилися розпущеним. На другому фото Куриленко здалася більшим планом, а руками прикривала бюст.

"Моя перша зйомка з моїм другом Патріком ван Малдером на Кубі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова жінка", "занадто шикарно", "Вау класні фото" ," як завжди прекрасна!", "Скільки тобі було років? Красива картинка", "чудова".

На ще одному фото, яке опублікував вже сам фотограф, Ольга здалася в бікіні. Дівчину чоловік знімав знизу, демонструючи фігуру актриси.

"Щаслива п'ятниця з Ольгою Куриленко", - написав фотограф.

Моніка Беллуччі відразу поставила лайк знімку і написала коментар: "вогонь".

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