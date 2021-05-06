Артист Андрій Данилко у своєму незмінному образі Вєрки Сердючки показав, як треба відпалювати на курорті

Як відомо багато українських зірок, шоуменів і гумористів, зокрема з "Квартал 95", зараз знаходяться в Туреччині на фестивалі "Весело 2021". Сердючка зі своєю мамою, яку грає актриса Інна Білоконь, стала запрошеною зіркою.

Виступ Вєрки на турецькій сцені зняла дружина коміка Євгена Кошового Ксенія. Відповідні кадри вона опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Сердючка не тільки співала й танцювала разом зі своєю мамою, а й сипала жартами. Зокрема, артистка розповіла, як влаштувала переполох в готелі, тільки заселившись.

"Прокидаюся в коледжі, тьху, в котеджі... Ну, я прокидалася, друзі, скрізь! Прокидаюся, дивлюся у вікно, думаю, чи то Козин... новий ось цей райончик... Поки адаптувалася... у мене номер з головоломками... У вас була колись проблема з кондиціонером? Друзі, у мене 16 чоловік включали цей кондиціонер! Люди вже так поглядають, що так до неї мужики ходять... Така затребувана!", - насмішила історією Сердючка.

Раніше ми розповідали, що Данилко в образі Вєрки відчитав напарницю Білоконь прямо посеред вулиці. Сталося це в Барселоні, де велися зйомки ювілейного випуску тревел-програми "Орел і решка".

Так, Сердючка та її мама заглянули в сувенірну крамницю. Поки Андрій Михайлович розглядав товар, Білоконь вже встигла причепуритися в незвичайний капелюх, та ще й прикупити чашку.

Данилко розлютився, прикид "мами" йому явно не сподобався:

"Та ні, я в такому вигляді з вами не піду, правда. Мама, ти доросла людина! Який капелюх?.. Мене люди впізнають, вони будуть... (сміятися, - ред.)".

Нагадаємо, що рідкісні фото юного Андрія Данилка до хвороби з'явилися в мережі: "шкода його, звичайно, але...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко в образі Сердючки, психанув, відчитав маму посеред вулиці: "у такому вигляді...".